Come riportato dal Corriere della Sera, il figlio di Matteo Renzi, Francesco Renzi, ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Udinese con la maglia numero 13. E' entrato in campo al primo minuto del secondo tempo del match tra la primavera dell’Udinese e quella del Venezia. Per Renzi 35 minuti e poche occasioni da gol.