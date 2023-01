Solo 13' a Marassi per Gerard Deulofeu. Lo spagnolo dell'Udinese è tornato in campo nel secondo tempo ma si è subito fermato per un dolore al ginocchio destro. Una tegola per i bianconeri che lo perdono in un momento delicato per la stagione e per lo stesso ex Barcellona e Milan.



Inquadrato preoccupato in panchina con una borsa del ghiaccio sull'articolazione, l'attaccante è infatti al centro di numerose voci che lo vedono lontano dal Friuli, con soprattutto la Roma sulle sue tracce, dopo la sempre più probabile partenza di Zaniolo. Ora questo infortunio che rischia di tenerlo lontano dal campo per un po' e frenare anche il suo ipotetico trasferimento nella capitale.