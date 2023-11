lavora per tornare in campo e in un video sul proprio profilo Instagram l'attaccante dell'racconta il percorso di riabilitazione: "Questo sono io. Cosi è un giorno nel mio processo di miglioramento e apprendimento costante per ritornare. Ho sofferto molto però è quello che mi tocca fare. È la riabilitazione più tosta della mia carriera però dopo tanta sofferenza apprezzerò ancora di più quando sarà il momento di tornare. Ogni giorno mangio alle 11:30/12 e poi verso le 13 vado ad allenamento. Alle 15 inizio la sessione fino alle 17:30/18, ne faccio due al giorno".