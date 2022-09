Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Tuttosport:



"La famiglia Pozzo da tanti anni crede in me e il mio rapporto con l’Udinese è veramente molto forte. Adesso stiamo vivendo un momento magico e dobbiamo dargli valore perché non è facile vincere così ogni settimana. Noi però vogliamo continuare a farlo. Tornare in Europa? A me non piace parlare di cosa potrebbe accadere. Ora il messaggio da far passare è un altro: solo continuando a correre forte, l’Udinese può continuare a vincere le partite in Serie A".