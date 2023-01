Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha parlato alla CBS del suo futuro: "Mi è già successo altre volte in carriera di essere oggetto di voci durante i periodi di mercato. Ho imparato nel calcio e nella vita che bisogna vivere il presente, pensare ed essere felici. Io a Udine sono felice, voglio restare qui e non mi interessa il futuro, quello che deve succedere succederà. L'Udinese ha un'organizzazione straordinaria, è in Serie A da quasi 30 anni, è un club storico e mi ha dato grande fiducia. Qui sento di poter dare il meglio di me stesso. Il club ci mette a disposizione tutto. Sono davvero orgoglioso di vestire questa maglia".