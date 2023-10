Gerard Deulofeu è il convitato di pietra della stagione dell'Udinese. Lo spagnolo infatti non ha ancora messo piede in campo e fatica a trovare la forma dopo gli infortuni che ne hanno condizionato anche la passata annata. Era stato operato al ginocchio nel gennaio del 2023 e da lì il suo recupero ha assunto i connotati del calvario. I bianconeri stentano in questa prima parte di campionato e le voci impazzano: prima quelle su Sottil, poi sullo stesso ex Barcellona.



SI RITIRA? - Sono circolati infatti rumors secondo cui l'attaccante stesse pensando di gettare la spugna e ritirarsi, o ancora che fosse il club a pensare di tagliarlo e rescindergli il contratto. Tutto smentito dallo stesso giocatore. Con un post su Instagram, Gerard ha voluto fare chiarezza postando una foto che lo ritrae, sorridente, con la maglia dell’Udinese. “Fake news e lavoro duro” queste le sue parole che smentiscono le ipotesi circolate. Deulofeu ha voglia di rientrare in campo al più presto e sta lavorando per realizzare l'obiettivo