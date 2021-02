Due giocatori erano diffidati. E quei due giocatori sono stati ammoniti oggi nella sfida contro il Parma e salteranno la prossima con la Fiorentina. L'Udinese perderà infatti per squalifica Zeegelaar e Pereyra, che erano in diffida e hanno preso il giallo oggi. Non ci saranno contro i viola, due assenze pesanti per Gotti.