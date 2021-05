Gotti settimana prossima incontrerà i vertici dell'Udinese. La volontà dell’allenatore di Porto Viro è quella di andare avanti in Friuli, ma l’intesa va trovata anche se Gino Pozzo ha molta fiducia ln lui. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i rumors parlano di Rolando Maran, già vicino in passato, e Paolo Zanetti che sogna la Serie A col Venezia, dove ha un triennale, ma non è detto che rimanga.