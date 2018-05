Il 24 aprile, un mese fa, l'arrivo all'Udinese, al posto di Massimo Oddo. Igor Tudor si è ritrovato in una situazione a dir poco scomoda, con la squadra reduce da 11 sconfitte consecutive e vicinissima al baratro rappresentato dalla Serie B. Il croato aveva accettato la sfida, consapevole delle difficoltà, ma sicuro della prospettiva di potersi giocare, in caso di salvezza, le sue carte nella prossima stagione, avendo infatti firmato un contratto valido fino al 2019. Ma, nonostante abbia centrato l'obiettivo della permamenza in Serie A, le speranze si sono rivelate una vana illusione. Infatti, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, la sua esperienza sulla panchina dei bianconeri è ai titoli di coda.



ARRIVA PRANDELLI - Il croato non ha convinto la dirigenza friulana, che ha già comunicato ai suoi agenti la fine del rapporto lavorativo. Gino Pozzo ha già scelto il sostituto: si tratta di Cesare Prandelli. La trattativa con l'ex ct della Nazionale, esonerato a gennaio dall'Al Nasr, è a buon punto. I discorsi sul contratto vanno avanti, ma filtra grande ottimismo. Prandelli potrebbe così tornare in Serie A dopo ben 8 anni, quando cioè concluse il suo ottimo quinquennio alla Fiorentina, che gli valse la chiamata in Nazionale. Un rapporto, quello con la maglia azzurra, di amore e odio. Un Europeo da sogno, nel 2012, in cui la selezione tricolore fece fuori, guidata da un super Balotelli, potenze del calibro di Inghilterra e Germania, prima di inchinarsi in finale dinanzi all'imbattibile Spagna. Il Mondiale brasiliano del 2014, invece, decisamente da incubo: eliminazione al primo turno, lo spogliatoio in pezzi. Dopo la Nazionale tre esperienze e tre fallimenti: Galatasaray, Valencia e infine, come suddetto, l'Al Nasr. Ora la chiamata dell'Udinese: una nuova possibilità, forse l'ultima per il classe '57.