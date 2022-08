Enzo Ebosse, nuovo acquisto dell'Udinese, si è presentato ai microfoni di Udinese Tv:



"Porto l’esperienza della Ligue 1. La prima stagione è stata un po’ complicata, ma nella seconda ho potuto esprimermi pienamente e mostrare le mie qualità. È un privilegio per me essere all’Udinese. Era un mio desiderio giocare per questo club. Vestire questa maglia rappresenta un’opportunità importante. È un club molto caloroso e si respira un’aria familiare. Dei grandi giocatori sono passati qui, ha delle eccellenti strutture e uno stadio straordinario. Anche l’allenatore e lo staff sono ottimi. I tifosi sono molto passionali, non vedo l’ora di cominciare il campionato”.



DUTTILE - “Ho giocato centrale a sinistra e destra nella difesa a tre e laterale sinistro. La mia posizione preferita è il centrale di sinistra, ma sono cresciuto anche sull’altro lato. Il mister ha più opzioni con me, darò il mio meglio e giocherò dove serve, dove ce n’è bisogno”.



OBIETTIVI - "I miei obiettivi personali sono giocare il più possibile, migliorare progressivamente e dare tutto per la squadra. Tifosi, supportate il club, siate fieri di indossare i suoi colori. Forza Udinese!”.