Giornata di presentazione in casa Udinese per Stefano Okaka. Ecco le parole del neo attaccante friulano: "Al Watford ho giocato poco, ma ho segnato alcuni gol. In carriera ho incontrato tante difficoltà a livello personale, che potevo gestire meglio. Sono felice di essere qua e proverò a fare il massimo per tornare ai miei livelli e prendermi quello che non mi sono preso in questo anno e mezzo. Sono stato fuori quattro mesi lo scorso anno, poi sono rientrato ma ho giocato poco. Ho parlato un po' con Nicola, mi sembra persona vera e che ha fame".