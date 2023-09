Il Tucu Roberto Pereyra è pronto a fare ritorno all'Udinese. Il centrocampista argentino, dopo la fine del suo contratto con i friulani era svincolato, in attesa di trovare una nuova destinazione. Durante le state sono state diverse le opzioni esplorate, ma mai concretizzate, tra Inter, Sampdoria e possibilità all'estero. Nessuna di queste ha però trovato conferme nei fatti, con il giocatore che ora si è convinto a fare ritorno a Udine.



VISITE IN CORSO - Il Tucumano Pereyra è arrivato presso la struttura dove in queste ore sta svolgendo le visite mediche di rito prima di passare alla firma sul contratto. Se tutto andrà come previsto, nelle prossime ore si attendono firma e ufficilità.