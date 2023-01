Udinese-Empoli, match della 16esima giornata di Serie A, si giocherà alla Dacia Arena di Udine mercoledì 4 gennaio, alle ore 20:45 (match in diretta su DAZN). Di seguito le probabili formazioni:



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. All. Sottil



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami, Baldanzi; Satriano. All. Zanetti