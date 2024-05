Udinese-Empoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Udinese-Empoli

Data: domenica 19 maggio 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Dove vederla: Udinese-Empoli può essere vista su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A c'è, una gara che vale uno scontro diretto in piena regola per due formazioni a caccia di punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Il calcio d'inizio è domenica 19 maggio alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine.

Nei friulani mister Cannavaro valuta se rilanciare dal 1' minuto il recuperato Pereyra a supporto della punta Lucca, in alternativa si tiene pronto Success. Fasce presidiate da Kamara ed Ehizibue, recuperabile dopo i crampi accusati a Lecce. In regia Walace con ai lati Samardzic e Payero. Difesa a tre guidata da Bijol. In porta Okoye. Nei toscani sono recuperati Cerri e Walukiewicz, si aprono i duelli rispettivamente avanti con Caputo e dietro con Bereszynski per partire dall'inizio. Mister Nicola in mezzo al campo dovrebbe affidarsi a Grassi e Maleh, sulle fasce si sistemeranno Gyasi e Pezzella. In porta ci sarà Caprile.

Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. CannavaroCaprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All. Nicola