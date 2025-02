Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Udinese-Empoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

UDINESE-EMPOLI 0-0Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. RunjaicSilvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace; Kouame, Maleh; Colombo. All. D'Aversa: Doveri(domenica 16 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15) è una gara valevole per la 25ª giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Napoli primo in classifica, i padroni di casa si presentano a questa sfida con 30 punti, 9 in più dei toscani, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Milan.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui