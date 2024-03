Udinese, feroce contestazione dei tifosi verso Cioffi e la società: cosa è successo

Redazione CM

L'Udinese è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere: dopo la vittoria a sorpresa all'Olimpico contro la Lazio, i friulani sono caduti in casa per 0-2 con il Torino e rimangono a 27 punti, +3 sul terzultimo posto. Per Gabriele Cioffi, tecnico dei bianconeri, è stato un pomeriggio difficilissimo.



IL CAMBIO ALLA MEZZ'ORA - Torino avanti dopo pochi minuti con Zapata, e allora per dare un impulso differente alla gara, o almeno provarci, Cioffi ha deciso di sostituire la mezzala argentina Payero con l'esterno olandese Ehizibue, cambiando disposizione tattica. Una mossa che non ha cambiato l'esito della gara, e che soprattutto ha portato alla stizza di Payero: secondo quanto riferito da DAZN, il numero 32 ha preso molto male la sostituzione, uscendo dal campo molto perplesso prima di dirigersi direttamente verso lo spogliatoio sbattendo la porta con un gesto di rabbia.



FISCHI DEI TIFOSI - Cioffi è stato fischiato per la gestione dei cambi e per l'ostracismo verso il centrocampista Lazar Samardzic, anche oggi in panchina per tutti i 90 minuti, e con lui anche la società, cui viene imputato lo scarso impegno in termini economici nel progetto. Il settore della curva verso cui si rivolgono i giocatori alla fine di ogni partita è rimasto desolatamente vuoto.