Udinese, Festy Ebosele espulso e diffidato: cosa dice il regolamento e le gare che salterà

Brutte notizie in casa Udinese. Durante la gara casalinga con la Salernitana, protagonista è stato l'esterno Festy Ebosele. L'irlandese è stato ammonito nel primo tempo per una brutta entrata su Basic che gli è valsa un giallo pesante. Il numero 2 infatti era diffidato e salterà il prossimo match con la Lazio.



Nella ripresa però Ebosele ha completato l'opera e, con un altro brutto fallo sullo stesso Basic, si è 'guadagnato' un altro giallo e il conseguente rosso. Festy dunque è stato espulso ma, beffa nella beffa, resta in diffida e, con un ulteriore giallo nelle prossime uscite, potrebbe saltare un'altra gara.