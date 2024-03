Udinese, fiducia a tempo per Cioffi: tre idee per il sostituto, un favorito e i piani del club

Ore di riflessione in casa Udinese. Il pareggio casalingo con la Salernitana ha spazientito i tifosi del Bluenergy Stadium che hanno contestato apertamente i giocatori, fischiandoli, e l'allenatore Gabriele Cioffi. L'operato del tecnico toscano è finito sotto i riflettori anche della società che sta valutando la sua posizione.



A TEMPO - Per ora la fiducia in Cioffi è stata confermata ma a tempo. La famiglia Pozzo infatti ha pensato a delle alternative come Gotti e Semplici che però non scaldano. Il sogno resta Tudor ma in caso di esonero potrebbe ritoccare ad Andrea Sottil. I bianconeri ristagnano a quota 24 punti a una lunghezza di vantaggio su Verona e Cagliari che al momento si giocherebbero la permanenza in A con uno spareggio. Il calendario prevede le complicate gare con Lazio e Torino prima della pausa e dello scontro diretto con il Sassuolo, un trittico di sfide che potrebbe essere decisivo per il futuro di Cioffi a meno di ripensamenti improvvisi.



LA CARRIERA - Dopo una prima esperienza nel 2020/21 da vice di Gotti, prima di passare in carica nel dicembre '21, Cioffi era tornato a essere l'allenatore dell'Udinese il 25 ottobre 2023 quando aveva preso il posto proprio di Sottil e firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. L'impatto era stato discreto con l'highlight della vittoria di Torino in casa della Juve. Poi un nuovo calo di rendimento e i due pari deludenti con Cagliari e Udinese, due gare che potevano dare una scossa e portare a uno scatto verso la salvezza. L'ambiente fibrilla: gli scarsi risultati di quest'anno non si vedevano in Friuli da 30 anni, motivo per cui Cioffi è sulla graticola. I prossimi match saranno decisivi.