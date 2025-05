Udinese-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Tutto in una notte, la Fiorentina saprà dopo la sfida contro l'Udinese se tornerà in Conference League per il quarto anno consecutivo o se resterà fuori dalle coppe continentali. C'è una sola possibilità per i viola, quella di superare i friulani e che contesualmente la Lazio perda nella sfida casalinga col Lecce. Di fronte a Palladino e ai suoi ragazzi ci sarà un'Udinese che non deve più chiedere nulla al suo campionato, ma che spera comunque di chiudere con una vittoria la stagione. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 25 maggio alle 20:45.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Udinese - Fiorentina in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Udinese-FiorentinaData: domenica 25 maggio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZNStreaming: DAZNOkoye; Giannetti, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Atta, Zemura; Lucca, Davis. All. Runjaic.De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Possibile che Runjaic opti per alcune rotazioni con Sava che si gioca qualche chances di scendere dal 1' fra i pali. Zarraga in vantaggio su Ekkelenkamp a centrocampo. Palladino se la gioca coi migliori e con un unico piccolo dubbio: se Cataldi dovesse farcela scenderà lui in campo dal 1' al posto di Richardson.Udinese-Fiorentinasarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Il derby dell'Appennino sarà visibile anche su SkyGo e Now- La telecronaca della sfida è affidata ad Alessandro Iori.