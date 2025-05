Udinese.-Fiorentina, le pagelle di CM: Kean stacca il pass per l'Europa, Comuzzo lo fa bellissimo. Lucca lotta

GETTY

: i problemi alla coscia non gli fanno chiedere la sostituzione. Può poco sui gol subiti, bene su Gudmundsson e Kean nella ripresa.: protagonista con un paio di belle chiusure nella prima frazione. Segna una rete da rapace nel momento più difficile.il secondo giallo è ben più che fiscale, se non addirittura inesistente. Lui, però, poteva contenere l'irruenza in una zona di campo che non la necessitava.: cerca spesso l'anticipo ed è caparbio quando accende Lucca per l'1 a 0, anche se con un po' di fortuna.

mai straripante, regge come può il confronto con Gosens, che non è mai semplice. Dall'86'il più in palla, e non è una notizia, della mediana friulana. Prezioso in entrambe le fasi. Dal 77': spesso impreciso quando c'è da impostare. Ma il suo fisico fa comodo non poco quando i suoi rimangono in 10 in mezzo al campo.: ha una parte di responsabilità in due delle tre reti subite. Manca la sua verve alla mediana bianconera soprattutto dopo il rosso.lo si vede pochissimo, ma tutto sommato riesce a tenere a bada Dodò. Sfortunato (ma anche troppo leggero) sulla deviazione della rete di Kean.

: la rete è un capolavoro di reattività e tecnica, quelle dei grandi numeri 9. Secondo tempo da pretoriano in cui si deve tenere sulle spalle tutto il peso dell'attacco. E i difensori viola, comunque, fanno una fatica tremenda con lui. Dal 77' Davis SV: polveri bagnate per il Niño Maravilla che viene sacrificato sull'altare dell'inferiorità numerica. Dal 52': si fa abbindolare con troppa facilità da Kean che poi segna il definitivo 2 a 3.: la sua Udinese non si gioca più nulla, ma nonostante questo scende in campo con un cuore da leoni. La perde per un paio di disattenzioni difensive e per un rosso inesistente. Poco male, perché questa squadra ha messo basi solide per il futuro.

zero responsabilità sui gol subiti. Per il resto non deve compiere grandi interventi.colpe evidenti nei due gol subiti. E uno segnato di una bellezza disarmante e che pesa come un macignodeve fare i conti con un marcantonio come Lucca. Se la cava come può, ma balla parecchio finché i padroni di casa non restano in 10. E qualche colpa sul secondo gol ce l'ha. Male.prestazione abbastanza solida. Non sfigura.ha parecchio campo davanti a sé stasera, e non lo sfrutta a dovere. E sui cross ancora si deve calibrare.

evidente passo indietro rispetto agli standard degli ultimi due mesi. Compie un'innumerevole serie di errori tecnici che non fanno altro che rallentare la manovra.un assist a referto, che però non riscatta una prestazione di grande fatica per tutta la serata. Semplicemente: non può fare il regista. Dal 71' Gudmundsson 6: subito una buona occasione di fronte a Okoye, sprecata. Aggiunge imprevedibilità.qualche bella apertura non sfruttata dai compagni in un primo tempo soporifero. Gli serve calciare tre volte, ma alla fine il gol arriva, il primo in viola.

: meno propulsivo rispetto a quanto ha abituato. Ma quando serve risponde presente. E il pallone del gol del 3 a 2 è suo.: una serata che è la fotografia della sua avventura in viola. Tanta corsa, pochissima incisività. Dall'85' Ndour SV: 80 minuti insufficienti. Poi la rete decisiva che riporta la Viola in Europa. E chi se non lui? E fanno 27 in stagione (nazionale compresa). Stagione semplicemente dominante.: all'ultima chiamata per l'Europa tiene fuori Gudmundsson e opta per Richardson in mediana. La Fiorentina fa una fatica terrificante, ma un po' di fortuna stavolta sorride a Firenze. Un rosso che riaccende gli animi, una squadra che non molla mai e, soprattutto, grandi notizie dall'Olimpico. È di nuovo Conference League, e tutto sommato è meritata.