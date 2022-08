Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già tempo di turno infrasettimanale. Mercoledì alle 18.30 l'Udinese ospita la Fiorentina alla Dacia Arena. Per i padroni di casa consueto 3-5-2 con Beto e Deulofeu in attacco. Per i viola, ipotesi Cabral dal 1°.



Mercoledì 31 agosto, ore 18.30: Udinese-Fiorentina (Dazn)



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Saponara, Cabral, Sottil.