Udinese-Fiorentina sulla carta è una partita non certo esaltante, anche se la sfida della Dacia Arena potrebbe avere degli interessanti retroscena. Tutti coloro che varcheranno i cancelli dello stadio, saranno protagonisti di un importante test per la riapertura degli impianti nel futuro per il pubblico. Ci sarà infatti il test del sistema Re-Start, grazie al quale tutti riceveranno un badge elettronico da tenere al collo.



DISTANZIAMENTO- Tutti i badge sono collegati da un sistema centrale e dotati di due led, con il preciso intento di far mantenere la distanza interpersonale. Quando due dispositivi si avvicinano a meno di un metro, infatti, vibrano e si illuminano di rosso, mandando un segnale al personale addetto alla sicurezza. In questo modo sarebbe molto più facile mantenere la distanza e controllare chi infrangesse le regole.