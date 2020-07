Il match winner della sfida della Dacia Arena tra Udinese e Juventus, Seko Fofana, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta per 2-1: "Sentivo che poteva arrivarmi il pallone perché Becao l'aveva recuperato, ci ho creduto e sono partito da solo: sono contento per il gol, anche se siamo molto stanchi. Salvezza? Dobbiamo fare di tutto per vincerne altre, dicevamo a inizio gara che il Lecce stava andando forte e noi dobbiamo continuare. Ci abbiamo sempre creduto, lavoriamo molto durante la settimana e oggi abbiamo centrato una vittoria importante. La Juventus voleva vincere lo scudetto, ma noi abbiamo fatto una grande partita"