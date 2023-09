Udinese-Frosinone è un match valido per la 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio sabato 2 settembre alle 18.30, la gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. I ciociari sono galvanizzati dal successo sull'Atalanta, i friulani vanno a caccia della prima vittoria stagionale.



LE ULTIME - Perso Beto, Sottil si affida a Lucca e Thauvin davanti e all'estro di Samardzic a centrocampo. Di Francesco non rinuncia allo scatenato Harroui, Soulé insidia Baez mentre Kaio Jorge scalpita in panchina.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric; Zemura, Thauvin; Lucca.



FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Baez, Cheddira, Harroui.