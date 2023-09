La gara tra Udinese e Genoa, in programma domani pomeriggio, sarà anche il duello tra Lazar Samardzic e Albert Gudmundsson. Una sfida nella sfida tra due giovani talenti che a colpi di dribbling si stanno imponendo all'attenzione collettiva del nostro calcio.

Il serbo-tedesco dei friulani e l'islandese dei liguri sono infattiai danni degli avversari. Un dato che vede primeggiare il rossoblù, capace fin qui di realizzare 17 dribbling sui 27 tentati dall'avvio del campionato. Due in più di quelli eseguiti dal bianconero, secondo in compagnia dell'argentino del Frosinone Soulé in questa speciale graduatoria a quota 15.Mattatori in campo, i due estrosi calciatori non possono che essere protagonisti anche sul mercato. Seppur con modalità decisamente differenti. Samardzic è stato l'attore principale di una delle più chiacchierate e clamorose trattative dell'ultimo mercato. Il suo mancato approdo all'Inter si è trasformato in un thriller che per giorni ha riempito le pagine di giornali e portali d'informazione nel corso dell'estate, salvo poi risolversi con un nulla di fatto. Decisamente più tranquilla è stata, viceversa, la calda stagione vissuta da Gudmundsson. Dopo aver trascinato il Genoa al ritorno in Serie A, l'islandese ha ricevuto nei mesi scorsi diverse avances a cui però i rossoblù non hanno mai concesso credito, spegnendo sul nascere qualunque possibile discorso di addio.C'è tuttavia da scommettere sul fatto che il nome di entrambi sia già inserito nelle liste dei maggiori uomini-mercatò d'Italia e non solo, diventando l'oggetto del desiderio di molti club. Soprattutto se dovessero continuare a saltare gli avversari come birilli.