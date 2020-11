La gara in programma domenica pomeriggio alla Dacia Arena tra Udinese e Genoa non sarà soltanto una sfida tra due delle formazioni che più hanno deluso in questo avvio di stagione.



L'incrocio tra friulani e liguri sarà infatti anche uno scontro del tutto particolare per due dei possibili protagonisti: ​Ilija Nestorovski da una parte e Goran Pandev dall'altra. I due sono reduci dalla storica qualificazione della nazionale macedone alla fase finale del prossimo campionato europeo. Anzi, nel decisivo successo sulla Georgia della scorsa settimana c'è impressa a fuoco proprio la firma di entrambi. Se il fantasista rossoblù ha firmato la rete della vittoria dei balcanici, il centravanti bianconero è colui che gli ha fornito l'assist, facendo esplodere di gioia un intero popolo.



Domenica però i due si troveranno l'uno di fronte all'altro, a contendersi punti importanti per i rispettivi club. A dir la verità, tuttavia, il duello potrebbe svolgersi soltanto a distanza. Se Pandev ha alte probabilità di giocare fin da primo minuto, per Nestorovski è più facile ipotizzare un inizio in panchina ed un eventuale ingresso nella ripresa.