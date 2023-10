L'Udinese sfida alle 15 il Genoa, in una delle partite della settima giornata di Serie A. La squadra allenata da Sottil cerca il primo successo in questo campionato, contro il Grifone che arriva dal roboante 4-1 contro la Roma. L'Udinese ha 3 punti in classifica, il Genoa quattro in più. Per Sottil non è un'ultima spiaggia, ma un altro ko, dopo quelli contro Fiorentina e Napoli, rischia di mettere in dubbio il suo futuro sulla panchina bianconera.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



UDINESE - Silvestri, Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Pereyra, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca.



GENOA - Martinez, Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Retegui, Gudmundsson.