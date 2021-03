Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro il Genoa. “In un minuto e mezzo, nel recupero, abbiamo concesso due occasioni. Forse ho sottovalutato la stanchezza di un mio giocatore, altrimenti prima andavamo via con la sensazione di lasciare due punti, mi lascia un po’ di amaro in bocca”.