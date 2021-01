Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il match con il Bologna: "Anch'io come Mihajlovic non sono d'accordo con parecchie decisioni su punizioni e cartellini, ognuno bada al proprio orto. Ma devo dire che, come capita spesso, a rivedere la partita dopo le decisioni arbitrali appaiono in una forma diversa. Sono d'accordo con Mihajlovic, poi magari riguardando la partita si vedono cose diverse".



Sul mercato: "Non ne ho idea. Sembrerebbe che non ne abbiamo bisogno, ma abbiamo anche continui infortuni, anche gravi. Non so che tipo di valutazioni faranno fare alla società".