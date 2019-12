Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti commenta a Rai Sport il 4-0 al Bologna in Coppa Italia: "Contro la Lazio domenica il risultato è stato pesante, siamo mancati nel primo tempo. Stasera invece è stato piacevole vincere con tanti giocatori che non avevano i novanta minuti, siamo stati solidi e compatti e abbiamo giocato da squadra. Fofana? Ottima partita, ma non è certo l'unico. Pussetto si è allenato poco, ma ha fatto piacere riuscire a fargli fare qualche minuto: crediamo in lui, è in grado di darci tanto e sicuramente i risultati si vedranno nel prosieguo della stagione. Napoli? Conosciamo la loro forza, l'atteggiamento tattico andrà adattato. Alcune prestazioni viste oggi mi costringeranno a scogliere qualche dubbio in più del previsto in vista di sabato".