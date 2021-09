Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, parla ai microfoni di Dazn dopo il successo conquistato dalla sua squadra sul campo dello Spezia: "Sono ovviamente soddisfatto per i tre punti che sono sempre importanti, ma la partita nel complesso non mi è piaciuta particolarmente, mi piace l’atteggiamento della squadra, ma oggi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e che di solito non sbagliamo. Se escludiamo Silvestri c’erano dieci giocatori che c’erano l’anno scorso, quindi certe letture dovrebbero essere più facili".