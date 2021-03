Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, a Sky Sport ha parlato così dopo la vittoria sul Sassuolo toccando il tema dei singoli e non solo: "Su De Paul abbiamo già detto tante cose, se stasera posso spendere una parola su un singolo la spendo su Walace per il tipo di partita che ha fatto come De Maio: questi due in particolare sono l’icona di questa serata”.



LLORENTE – “Confermo l’impressione del primo giorno, è un campione che è arrivato qua con l’entusiasmo di un ragazzino e lo dimostra in campo”.



RINNOVO – “Le voci sono normali quando si perdono le partite, che siano più o meno reali non lo so ma sono fisiologiche. Per quanto riguarda il rinnovo non vedo grande difficoltà”.