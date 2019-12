Dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari, l’allenatore dell’Udinese Gotti ha così parlato a Sky Sport: “Per 70 minuti ho visto una bella Udinese, una squadra che ha affrontato il Cagliari come andava affrontato. Dobbiamo fare un passo alla volta, gradualmente questa squadra ha bisogno di autostima e ha bisogno di avere dei feedback precisi dal campo. Maturiamo insieme, facciamo un passettino alla volta insieme. Piano piano le cose arriveranno. Basta un episodio, però, per metterci paura. Ma quando ci mettiamo a giocare riusciamo a esprimere una certa cifra tecnica. La paura di vincere la fa un po' da padrona, andiamo in sofferenza e concediamo occasioni che non dobbiamo concedere in Serie A. De Paul? Non ho idea di quello che accadrà col mercato, di sicuro il gol di De Paul è stato bello".