Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa: "Stiamo cominciando a scarto ridotto, lunedì arriverà chi manca, poi il gruppo sarà completato entro la fine del mercato. Abbiamo dei ragazzi che hanno avuto un’annata complicata, per giocare al meglio bisogna stare bene, questi tre ragazzi (Pussetto, Nuytinck e Deulofeu) sono arrivati già con il sorriso e carichi, questo è importantissimo in vista della ripartenza".