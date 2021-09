Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla alle televisioni dopo la sconfitta interna per 4-0 contro il Napoli: "Ci sono alcuni episodi iniziali che hanno indirizzato la gara verso il Napoli, aiutandoli a tirar fuori le loro qualità. Le prime due reti nascono da nostre ingenuità e in questo modo le qualità del Napoli poi hanno modo di venir fuori nel miglior modo possibile.Il nostro campionato è quello di prima, testa alta e concentrazione per la prossima partita. Napoli più forte della Juventus vista finora? Siamo alla quarta giornata di un campionato che ne prevede 38. I conti si fanno molto più in avanti. La classifica vera e propria non è ancora cominciata".