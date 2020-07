Così l'allenatore dell'Udinese Gotti ha parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro la Sampdoria: "Eravamo un pochino stanchi, diversi giocatori hanno pagato lo sforzo delle partite riavvicinate, poi la Samp ha fatto dei bei gol. Non ho visto il tocco di mano. Abbiamo fatto la partita sotto i nostri standard, imprecisi, la palla girava troppo lentamente, subiamo il gol del pareggio della Samp, potevamo essere più bravi, poi la partita si è messa su un trend di equilibrio. In virtù di un calendario che dice che affronteremo squadre importanti, la cosa importante è recuperare le energie per la Lazio".