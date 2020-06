Così l'allenatore dell'Udinese Gotti ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro l'Atalanta: "Valuto una buona gara con un ottimo atteggiamento, gli episodi non ci premiano. Atteggiamento di testa alta e di fiducia, atteggiamento collettivo buono, stasera non ci siamo fatti travolgere dall'Atalanta, non sono arrabbiato ma neanche contento. Il centrocampo ha fatto una buona gara, le letture e lo spirito di sacrificio sono stati buoni. Gli aspetti formali interessano relativamente, gli aspetti pratici sono quelli che contano".