L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti ha dichiarato a Sky Sport dopo la sconfitta per 5-1 nell'anticipo di campionato sul campo del Napoli: "Non eravamo al meglio per via di diversi infortuni e avevamo di fronte una grande squadra, così è venuto fuori un punteggio pesante e ne sono dispiaciuto".



"Nel corso della stagione siamo riusciti a superare due o tre momenti di grande tempesta senza disgregarci. Inoltre in questi due anni abbiamo fatto crescere alcuni calciatori importanti, che era uno degli obiettivi del club".