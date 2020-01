Sconfitta che lascia l’amaro in bocca quella rimediata dall’Udinese contro il Milan, superata al 93’ dal gol vittoria di Rebic. Il tecnico dei friulani Luca Gotti è intervenuto così ai microfoni di DAZN: “Complimenti ai ragazzi che sono stati capaci di tenere testa al Milan qui a San Siro. Dobbiamo fare un passo in più rispetto al girone d’andata. È un dispiacere che questa gara positiva corrisponda ad una sconfitta. Sul gol finale, a venti secondi dalla fine della gara, eravamo dietro la linea della palla, non è una questione di lucidità, ma è un episodio che può accadere nel calcio, in un momento sanguinoso”



SULLE OCCASIONI – “Il vero errore è stato quello di non concretizzato le occasioni create. La partita si è aperta, abbiamo accettato la situazione per vedere se riuscivamo a vincere. Se al Milan ti mostri arrendevole è finita”



SU DE PAUL – “Non so quanto vale, ma ha qualità che gli permettono di spaziare diversi ruoli a centrocampo. Ha la possibilità di fare il centrocampista totale. È valutato come un giocatore di solo talento, ma ha anche degli attributi fisici che possono lanciarlo ad alto livello”



SU LASAGNA – “Tanto di cappello, ha fatto una grande prestazione, senza contare il gol”.