Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, parla a Udinese TV del prossimo match dei friulani, contro l’Atalanta: “Con il Torino avevamo la possibilità di uno scontro diretto che avevamo preparato adeguatamente, non in maniera presuntuosa. Avevamo fatto un primo tempo buono, a tratti molto buono. Il secondo non e' stato sullo stesso livello. Credo che non ci abbia aiutato perdere Mandragora all'inizio della ripresa, non solo rispetto alla perdita del giocatore in campo ma anche per la scossa emotiva abbastanza forte. Poi non siamo riusciti a trovare il gol che ci avrebbe permesso di portare a casa il risultato. Adesso arriva l'Atalanta che non necessita di presentazioni, è ai quarti di Champions e sembra stare molto bene anche fisicamente come visto nelle precedenti due uscite. Noi dovremo pensare a noi stessi, a mettere in campo tutte le nostre qualità, la nostra energia, il nostro sacrificio e tutta la nostra disciplina. Quando avremo fatto questo, vedremo come andrà”.