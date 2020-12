Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, parla dopo la vittoria sul campo del Torino. Queste le sue parole a Sky Sport: “Credo che i risultati in A non si possano ottenere senza certe componenti, noi abbiamo le nostre qualità, ma riesci a farle fruttare solo se giochi in un certo modo e mi sembra che siamo sul percorso giusto. Miglior momento con me in panchina? Bisognerebbe riavvolgere il nastro fino a inizio stagione, dove la squadra cercava di essere propositiva e fare bene le cose dal punto di vista della qualità. Ci siamo meravigliati della classifica fino alla gara col Genoa, dove dovevamo fare punti, poi abbiamo cercato di mettere mattone su mattone, cercando di dare condizione ai tanti giocatori. Dispiace per Nuytinck e speriamo possa recuperare entro fine anno e non ne abbia per tanto”.



SU DE PAUL - “Giocatore da grande squadra? Sono aspetti che riguardano lui. Da quel che vedo sta portando avanti un continuo percorso di crescita che attualmente non sembra avere una fine e dà positività a tutti, questo è l’aspetto veramente bello. Anche De Paul avrà fatto un suo piccolo bilancio rispetto a quanto sta dando all’Udinese e a quanto si sta prendendo”.