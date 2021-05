L'allenatore dell'Udinese Lucaha parlato così a Sky Sport dopo il pareggio di oggi contro il Bologna: "Un primo tempo di grande personalità, un secondo tempo di gestione. Ci siamo fatti un altro gol da soli. Musso pronto per una grande squadra? Io so di avere un grande portiere, uno che tra i pali e nelle uscite è tra i migliori, tra i primi tre della serie A. Oggi si è ripetuta la scena di 15 giorni fa a Benevento: un retropassaggio un po' corto, lui lì era andato a travolgere l'avversario. Stavolta aspetta, ma poi non resiste dal mettere il piede in una zona del campo in cui non ha senso".- "E' con Alessandro e Benedetta il mio terzo figlio. Che strada deve fare? E' un ragazzo di grandissima maturità, che legge molto bene le situazioni in generale. Ha fatto delle sue valutazioni personali anche in ottica mercato, ha scelto di restare qui un altro anno che gli fa fare una copertina assoluta. Valuterà lui, assieme al club, la soluzione migliore, quella che va meglio a lui".- "Un allenatore è contentissimo di avere a disposizione questo tipo di giocatori, ne ho altri in rosa. L'Udinese aspetta, ci vuole anche un mercato che soddisfi le esigenze. Il mercato povero è possibile che sia quello italiano, ma giocatori come Musso e De Paul hanno un mercato più ampio".- "Oggi siamo l'8 maggio. Arriviamo al 23, ci sono altre 3 partite. Sono molto fiero di essere l'allenatore dell'Udinese e ho un sentimento di gratitudine verso questa società che ha creduto in me prima di quanto lo facessi io. Ho visto quello che è successo lo scorso anno. Dopo l'ultima partita di campionato, senza alcuna avvisaglia, in due ore si è risolto tutto. Io dò la precedenza all'Udinese".