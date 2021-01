Alla vigilia di Udinese-Napoli Luca Gotti ha parlato a Udinese TV: "Come di consueto dovremo avere consapevolezza delle nostre qualità e limiti; dovremo poi conoscere pregi e difetti dell’avversaria e dare fondo a tutte le nostre energie. Deulofeu? Ieri ha svolto una parte di allenamento con la squadra. Oggi valuterò se rispetto alla sua condizione avrà fatto un passo avanti. Per domani sarà importante il grado di recupero dei diversi giocatori dalle partite precedenti, poi ci sono sei giorni prima del prossimo incontro e sarà occasione per fare dei ragionamenti diversi".



NAPOLI - "Mentre tornavamo da Bologna abbiamo visto assieme la partita col lo Spezia. Una gara anomala, di quelle “estreme”, perché il numero e il tipo di occasioni che ha avuto il Napoli per vincere, con la beffa poi di perderla nel finale, raramente si vedono in serie A. Cercheremo di andare a toccare tutti i loro nervi scoperti".