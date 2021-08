Nel primo anticipo della seconda giornata di campionato l'Udinese ha vinto con un secco 3-0 sul Venezia, nel post partita l'allenatore bianconero Luca Gotti sorride e analizza la gara su Dazn: "Ho visto una squadra tonica a livello fisico, nella ripresa abbiamo subito un po' e ho provato a sistemare le cose. Molti dei giocatori in campo oggi sono gli stessi che c'erano l'anno scorso e questo ci facilita a inizio campionato perché si conoscono già. Nel primo tempo ci sono stati 20' ad altissimo ritmo, poi siamo riusciti a gestire la partita e le energie. Il pubblico per la Serie A è come il sale nella pasta, questo è il calcio. Pussetto? Non me l'aspettavo che fosse così avanti di condizione: si è allenato con continuità, la partita è il risultato del lavoro fatto in 50 giorni. Success? E' arrivato ieri, ancora non l'ho visto in campo. Durante la sosta avrà tempo per ambientarsi. In questi giorni dobbiamo ancora completare la rosa, siamo d'accordo con la società".