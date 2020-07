Luca, allenatore dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 contro la: "Ho avuto la percezione che la squadra sia cresciuta nel tempo, si sia mantenuta sana in un continuo processo di miglioramento.A volte una squadra ha bisogno anche del tonico del risultato per vedere che si è sulla strada giusta. Non è facile da capire che si è sulla strada giusta se i risultati non arrivano"."La squadra mi è piaciuta fino all'1-0 e a quando siamo rimasti in undici contro undici.. La seconda parte del primo tempo non mi è piaciuta. Poi con l'andare del tempo ci siamo resi conto di poter gestire meglio il campo e la situazione è diventata più serena"."Ora è pronto per le massime competizioni. La mezzala è il suo ruolo perché gli permette di sfruttare tutte le sue qualità. Sta diventando sempre più continuo, sta dando grandi segnali dal punto di vista mentale, crescendo step by step"."Come de Paul, ritengo che anche Fofana sarebbe pronto per la Champions League o comunque vicino. Noi ora ci giochiamo l'annata calcistica nelle prossime tre partite, alcune energie andavano preservate. Ma in una partita come questa è positivo poter mettere le sue caratteristiche a gara in corso".