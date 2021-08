L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare la sfida contro la Juventus.



"Tra poco iniziamo un nuovo percorso e il bello dello sport è anche questo, ovvero il fatto che tutto ciò che è stato fatto prima non conta più, si azzera tutto e si riparte con quella voglia di dare di più e di essere migliore di come sei stato in passato. Pereyra sostituto di De Paul? Ha caratteristiche che sono differenti, così come tutti noi siamo diversi gli uni dagli altri. Noi però sappiamo che ha grandi qualità e che in partita è sempre in grado di capire il momento giusto e la posizione giusta, quando si ha un giocatore così si cerca sempre di sfruttarlo al meglio. La voglia di migliorare la classifica dell'anno scorso c'è, poi ci sono alcune variabili da considerare come la velocità di ambientamento dei nuovi innesti ma sicuramente l'obiettivo è quello".