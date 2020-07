Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla in vista del match contro la Juventus: "Ogni partita ha una sua storia, dobbiamo ricostruirci dal punto di vista mentale, fisico e tattico. Siamo in una situazione di piccola, grande emergenza, con un numero di giocatori molto limitato”".



IL CENTROCAMPO - "Senza Walace abbiamo tre soluzioni: adattare un giocatore, cambiare sistema di gioco e utilizzare i ragazzi più giovani, cosa che mi farebbe piacere, due-tre di loro sarebbero in grado di scendere in campo".



SULLA JUVE - "Problemi in fase difensiva per loro? Forse. Gli aspetti teorici spesso sono fini a se stessi. La mia attenzione, però, non è nei confronti della Juventus. Mi devo preoccupare solo dell’Udinese".