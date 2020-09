Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti commenta a Sky Sport la sconfitta interna con lo Spezia: "Quando si perdono due partite in tre giorni, si tende a vedere tutto nero e disastroso. Oggi siamo stati puniti oltre i nostri demeriti, abbiamo concesso un cross e un gol in contropiede, Musso non ha fatto una parata e abbiamo avuto tre occasioni clamorose. Dobbiamo considerare tutto, siamo dispiaciuti per la sconfitta. Palumbo? Gli ho detto una cosa tra me e lui per non caricarlo di responsabilità, ha davanti a sé un futuro radioso. Bisognerebbe metterlo in una squadra più strutturata, oggi siamo in rincorsa, siamo un cantiere aperto. Era quasi allo sbaraglio. Su cosa lavorare? Il tempo deve intervenire, non mi è mai capitato di avere dieci indisponibili, per l'Udinese sono tantissimi e siamo in emergenza in ogni reparto. Il tempo ci consegnerà soluzioni ed esperienza per gestire questo tipo di partite".