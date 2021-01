Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con il Napoli: "E’ un grande dispiacere perdere una partita così al 90esimo. Secondo me non meritavamo di perdere, abbiamo giocato con un buon livello, anche di qualità e di idee. Abbiamo concesso qualcosa al Napoli ma poco rispetto al loro potenziale. Abbiamo avuto otto occasioni da gol e fatto cose molto belle".



Sul suo futuro: "Se avrò un confronto con la società? Non ho indicazioni in questo senso. La squadra ha giocato bene e per fare punti. L’atteggiamento è stato giusto dal mio punto di vista, abbiamo preso gol su rigore e su punizione".