L'Udinese si appresta al ribaltone in panchina il giorno dopo la sconfitta subita in rimonta contro l'Empoli, la sesta da inizio stagione. Il presidente del club bianconero Gino Pozzo ha raggiunto la sede del club per prendere una decisione definitiva sull'allenatore Luca Gotti, vicinissimo all'esonero. In questi minuti è in corso un incontro col suo vice, Gabriele Cioffi, che potrebbe sedere in panchina in occasione del prossimo match di campionato contro il Milan, in attesa di una soluzione definitiva.



Rimangono in piedi in tal senso le opzioni italiane che portano a Marco Giampaolo, Rolando Maran e Roberto Donadoni, senza perdere di vista la pista spagnola che conduce a Paco Jemez, che ha già lavorato a Granada con la famiglia Pozzo.